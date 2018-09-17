AB'de 9 yılda 2 bin 275 kredi kurumu kapandı

AB bankacılığında benzer bir daralma da şube sayılarında yaşandı. AB ülkelerinde 2008 yılında 237 bin 702 olan toplam banka şubesi sayısı 2017 yılı sonunda 183 bin 418'e geriledi. Böylece 2008'den 2017'ye kadarki dönemde AB'deki toplam banka şubesi sayısı 54 bin 284 azalmış oldu.

Geçen yıl en fazla kredi kurumu Almanya'da kapandı. Almanya'da 70, İtalya'da 65, Macaristan'da 49, Avusturya'da 43, Fransa ve İrlanda'da 23 kredi kurumu kapandı.

AB'de faaliyet gösteren kredi kurumları sayısı 2008 yılında 8 bin 525 iken bu rakam 2017 yılında 6 bin 250'ye geriledi. Buna göre, 9 yılda AB'de bankacılık alanında faaliyet gösteren 2 bin 275 kredi kurumu çalışmalarına son verdi.

AB'deki toplam banka şubesi sayısı sadece 2017 yılında bir önceki yıla göre 5 bin 852 adet geriledi.

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- Bankacı sayısı azalıyor

AB üyesi 28 ülkede 2008 yılında 3,26 milyon olan personel sayısı da her yıl azalarak 2017 sonu itibariyle toplam 2,74 milyona geriledi.

AB üyesi ülkeler içerisinde 2017 yılında en fazla bankacı Almanya'da çalışıyor. Almanya'da 2017'de toplam 619 bin 59 banka çalışanı bulunurken bu rakam Fransa'da 404 bin 1, İngiltere'de 353 bin 299, İtalya'da 281 bin 865 oldu.

Söz konusu çalışan sayılarıyla AB toplam istihdamında bankacılık sektörü yaklaşık yüzde 1'e yakın pay sahibi oldu.

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- Mevduatlar ve krediler arttı

İşletmelerin ve hane halklarının AB bankalarında toplam mevduatların miktarı ise 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 16,3 trilyon avro seviyesine ulaştı. Bunun 12,1 trilyon avrosu Avro Bölgesi'nde yer alan 19 ülkeden kaynaklandı.

AB'de hane halklarına sağlanan kredilerin toplamı da 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 7,8 trilyon avroyu buldu.