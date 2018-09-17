FİNANS

AB'de 9 yılda 2 bin 275 kredi kurumu kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

AB'de faaliyet gösteren kredi kurumları sayısı 2008 yılında 8 bin 525 iken bu rakam 2017 yılında 6 bin 250'ye geriledi - Toplam banka şubesi sayısı 2008-2017 arasında 54 bin 284 azaldı - AB bankacılık sektöründe istihdam edilenlerin sayısında 500 binden fazla düşüş görüldü

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin bankacılık sektöründe 9 yılda 2 bin 275 kurum kapandı.

AA muhabirinin Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) Avrupa'da Bankacılık 2018 raporundan derlediği verilere göre, AB üyesi 28 ülkedeki kredi veren kurum sayısı 9 yılda önemli oranda düşüş gösterdi.

AB'de faaliyet gösteren kredi kurumları sayısı 2008 yılında 8 bin 525 iken bu rakam 2017 yılında 6 bin 250'ye geriledi. Buna göre, 9 yılda AB'de bankacılık alanında faaliyet gösteren 2 bin 275 kredi kurumu çalışmalarına son verdi.

Geçen yıl en fazla kredi kurumu Almanya'da kapandı. Almanya'da 70, İtalya'da 65, Macaristan'da 49, Avusturya'da 43, Fransa ve İrlanda'da 23 kredi kurumu kapandı.

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- Şube sayıları

AB bankacılığında benzer bir daralma da şube sayılarında yaşandı. AB ülkelerinde 2008 yılında 237 bin 702 olan toplam banka şubesi sayısı 2017 yılı sonunda 183 bin 418'e geriledi. Böylece 2008'den 2017'ye kadarki dönemde AB'deki toplam banka şubesi sayısı 54 bin 284 azalmış oldu.

AB'deki toplam banka şubesi sayısı sadece 2017 yılında bir önceki yıla göre 5 bin 852 adet geriledi.

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- Bankacı sayısı azalıyor

AB üyesi 28 ülkede 2008 yılında 3,26 milyon olan personel sayısı da her yıl azalarak 2017 sonu itibariyle toplam 2,74 milyona geriledi.

AB üyesi ülkeler içerisinde 2017 yılında en fazla bankacı Almanya'da çalışıyor. Almanya'da 2017'de toplam 619 bin 59 banka çalışanı bulunurken bu rakam Fransa'da 404 bin 1, İngiltere'de 353 bin 299, İtalya'da 281 bin 865 oldu.

Söz konusu çalışan sayılarıyla AB toplam istihdamında bankacılık sektörü yaklaşık yüzde 1'e yakın pay sahibi oldu.

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- Mevduatlar ve krediler arttı

İşletmelerin ve hane halklarının AB bankalarında toplam mevduatların miktarı ise 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 16,3 trilyon avro seviyesine ulaştı. Bunun 12,1 trilyon avrosu Avro Bölgesi'nde yer alan 19 ülkeden kaynaklandı.

AB'de hane halklarına sağlanan kredilerin toplamı da 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 7,8 trilyon avroyu buldu.

Söz konusu dönemde, finansal hizmetlere yönelik en önemli riski siber tehditler oluşturdu. Siber saldırılara karşı güvenliğin arttırılması küresel bankaların en öncelik verdiği konu olarak öne çıktı.

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- "Teknoloji kullanımı nedeniyle düştü"

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Avrupa Bankacılık Federasyonu Politika Danışmanı Francisco Saravia, "Avrupa'da banka şube sayıları daha fazla teknoloji kullanımı nedeniyle düştü." dedi.

Banka şubesi sayılarındaki azalışın bireysel teknoloji kullanımının artmasıyla ilgili olduğunu anımsatan Saravia, "AB'de internet bankacılığı kullanım oranı 2008'de yüzde 29 iken 2017'de yüzde 51'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Banka çalışan sayısındaki düşüşün şube sayısındaki daralmayla ilgili olduğuna dikkati çeken Saravia, internet bankacılığı kullanımının artmasıyla bu trendin devam etmesini beklediğini, tüketicilerin artık şubeye gitmek yerine akıllı cihazlarını kullandıklarını anlattı.

Saravia, AB'deki toplam kredi kurumları sayısının azalmasının ise banka birleşmelerinden kaynaklandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa bankacılık

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