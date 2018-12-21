FİNANS

AB'de ağır iş araçlarının karbon salınım sınırlarında anlaşma

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) çevre bakanları, ilk kez düzenlenen ağır iş araçları için karbon dioksit salınımı hedeflerine ilişkin olarak, Avrupa Konseyi’nin pozisyonu üzerinde anlaştılar.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Avrupa Birliği (AB) çevre bakanları, ilk kez düzenlenen ağır iş araçları için karbon dioksit salınımı hedeflerine ilişkin olarak, Avrupa Konseyi’nin pozisyonu üzerinde anlaştılar.
Avusturya, Sürdürülebilirlik ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, Paris Anlaşması çerçevesinde yol taşımacılığında karbon dioksit salınımını azaltma adına önemli bir adım atıldığını söyledi ve ekledi:
"2025 yılında itibaren yeni kamyon ve otobüsler yüzde 15 daha az, 2030’dan itibaren de yüzde 30 daha az karbon dioksit yayacak. Bugün üzerinde anlaşılan taslakla 2020 ve 2030 yılları arasında 54 milyon daha az karbon dioksit salınacak, bu da İsveç’in yıllık karbon dioksit salınımına eşit."
Çevre bakanları, Avrupa Komisyonu'nun bir ay önce sunduğu yeni iklim eylem stratejisi hakkında ilk kez fikir alışverişinde bulunma fırsatını bulurken, komisyonun önerdiği sekiz senaryodan ikisi, AB'nin 2050 yılına kadar sıfır salınıma nasıl ulaşabileceğini inceledi.

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