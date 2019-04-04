AB'de babalık izni en az 10 güne çıkarılacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde doğumun ardından en az 10 günlük babalık izni verilmesine yönelik düzenlemeyi onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Genel Kurulu, vatandaşların çalışma hayatına ilişkin yeni kurallar getirecek düzenlemeyi ele aldı.

Doğum ve babalık iznine yönelik yeni şartlar getiren düzenleme, Genel Kurul'da 82'ye karşı 490 oyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde çalışanın eşinin doğum yapması durumunda en az 10 iş günü babalık izni verilecek.

Babalık iznindeki çalışanlara hastalık ücretinin altında ödeme yapılamayacak.

Doğum izinlerinin 2 aylık kısmı ücretli olacak ve devredilemeyecek.

Ayrıca, çalışanların yaşadıkları evlerinde ciddi sağlık sorunu veya yaşlı birey bulunması halinde bu kişilere yıllık 5 gün bakım izni hakkı verilecek.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek düzenlemeye AB üyesi ülkelerin uyması gerekecek.

