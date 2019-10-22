AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2019'un ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 0,9 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2019 yılı ikinci çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı.

Buna göre, 28 üyeli AB'de 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 0,9'a çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseldi.

