FİNANS

AB'de kişi başına en çok araba Lüksemburg'da

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

AB üyesi 28 ülke arasında nüfusa oranla otomobil sayısı en yüksek Lüksemburg'da ölçüldü - Lüksemburg'da bin kişiye 662 otomobil düştü.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında nüfusa oranla otomobil sayısı en yüksek Lüksemburg'da bulunuyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 28 ülkenin 2016 yılı otomobil sayılarını yayınladı.

Buna göre, AB'nde en fazla sayıda araba Almanya'da yer aldı. Toplamda 45 milyon 803 bin araba olan Almanya'yı en yakın 37 milyon 876 binle İtalya, 32 milyon 76 binle Fransa, 30 milyon 850 binle İngiltere, 22 milyon 876 binle İspanya ve 21 milyon 675 binle Polonya izledi.

Bu dönemde en az sayıda otomobil ise 282 binle Malta'da, 508 bin 284'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve 664 binle de Letonya'da yer aldı.

AB üyesi ülkeler arasında nüfusa göre motorlu araç oranının en yüksek olduğu ülke ise Lüksemburg oldu. Lüksemburg'da bin kişiye 662 otomobil düştü.

Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, Malta, Finlandiya ve GKRY izledi.

AB'nde nüfusa oranla en az araba ise Macaristan'da bulundu. Macaristan'da bin kişiye 338 araba düşerken onu sırasıyla Letonya, Hırvatistan ve Slovakya izledi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Lüksemburg

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