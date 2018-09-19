AB'de otomobil satışları ağustosta arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, geçen ay 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 31,2 artarak 1 milyon 134 bin 288 adet seviyesine çıktı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ağustos ayı yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artarak 1 milyon 134 bin 288 olarak gerçekleşti.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ağustos 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 10 milyon 860 bin 953'e ulaştı.

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- En fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı

AB üyesi 28 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 316 bin 405, Fransa'da 150 bin 390, İspanya'da 107 bin 692, İngiltere'de 94 bin 94 ve İtalya'da 91 bin 551 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, yılın ilk 8 ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 721 bin 943 ile VW Grubu gerçekleştirdi. Bu dönemde, gruba ait Volkswagen satışları 1 milyon 270 bin 967, Audi satışları 561 bin 869, Skoda satışları 496 bin 675, Seat satışları 332 bin 344, Porsche satışları da 56 bin 517 oldu. Böylece VW Grubu otomobillerinin satışları, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artış kaydetti.