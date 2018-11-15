AB'de otomobil satışları ekimde düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ekim ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,3 daralarak 1 milyon 83 bin 612 adet seviyesine indi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ekim ayı yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 gerileyerek 1 milyon 83 bin 612 olarak gerçekleşti.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ekim 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 13 milyon 36 bin 359'a ulaştı.

\

- En fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı

AB üyesi 28 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 252 bin 628, Fransa'da 173 bin 798, İngiltere'de 153 bin 599, İtalya'da 146 bin 655 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, yılın ilk 10 ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 3 milyon 117 bin 936 ile VW Grubu gerçekleştirdi. Bu dönemde, gruba ait Volkswagen satışları 1 milyon 453 bin 522, Audi satışları 621 bin 275, Skoda satışları 596 bin 498, Seat satışları 382 bin 408, Porsche satışları da 60 bin 242 oldu. Böylece VW Grubu otomobillerinin satışları, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış kaydetti.