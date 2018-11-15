FİNANS

AB'de otomobil satışları ekimde düştü

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 13:01 | Son Güncelleme

AB otomobil pazarında toplam satışlar, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 düşüş kaydetti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ekim ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,3 daralarak 1 milyon 83 bin 612 adet seviyesine indi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ekim ayı yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 gerileyerek 1 milyon 83 bin 612 olarak gerçekleşti.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ekim 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 13 milyon 36 bin 359'a ulaştı.

\

- En fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı

AB üyesi 28 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 252 bin 628, Fransa'da 173 bin 798, İngiltere'de 153 bin 599, İtalya'da 146 bin 655 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, yılın ilk 10 ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 3 milyon 117 bin 936 ile VW Grubu gerçekleştirdi. Bu dönemde, gruba ait Volkswagen satışları 1 milyon 453 bin 522, Audi satışları 621 bin 275, Skoda satışları 596 bin 498, Seat satışları 382 bin 408, Porsche satışları da 60 bin 242 oldu. Böylece VW Grubu otomobillerinin satışları, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış kaydetti.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 2 milyon 117 bin 493 otomobil sattı. Gruba ait Peugeot tescilleri 819 bin 540, Opel tescilleri 750 bin 637, Citroen tescilleri 508 bin 918'e ulaştı.

Renault Grubu 1 milyon 381 bin 602 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Bunların 940 bin 186'sı Renault ve 435 bin 571'i Dacia marka otomobil oldu.Yeni trafiğe çıkan araçlarda bu grupları, FCA Grubu 875 bin, Ford 839 bin 223, BMW Grubu 827 bin 569, Daimler Grubu da 782 bin 483 otomobille izledi.

PARTNERMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat HikâyesiMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat Hikâyesi
Suzuki’den özel bakım kampanyasıSuzuki’den özel bakım kampanyası
Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyorBursa'da tekstil firmaları destek bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB ACEA Avrupa Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Brüksel otomobil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Rapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerinde

Rapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerinde

Suzuki’den özel bakım kampanyası

Suzuki’den özel bakım kampanyası

Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi

Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.