AB'de perakende satışlar yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 0,3'lük artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesinin mart ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde perakende satışlar martta şubat ayına kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,9 arttı.

AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 1,7 ile Litvanya, yüzde 1,2 ile Portekiz ve yüzde 1,1 ile İngiltere'de gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 3,1 ile Slovenya ve yüzde 1,9 ile Hırvatistan’da ölçüldü.

