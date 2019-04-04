FİNANS

AB'de trafik kazaları 25 bin 100 can aldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc: - "AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında trafik kazaları nedeniyle 25 bin 100 kişi hayatını kaybetti"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, AB üyesi 28 ülkede trafik kazaları nedeniyle geçen yıl 25 bin 100 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bulc, AB Komisyonunda düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılı kara yolu trafik kazalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin kara yolu güvenliğinde son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini ancak mevcut durumun halen yeterli seviyede olmadığını belirten Bulc, kazaların azaltılması için somut ve hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bulc, üye ülkelerde ölümlü trafik kazalarında bir önceki yıla oranla yüzde 1 azalma olduğuna dikkati çekerek, "AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında trafik kazaları nedeniyle 25 bin 100 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Ölümlü kazaların azalmasının olumlu olduğuna işaret eden Bulc, söz konusu dönemde AB ülkelerinde 135 bin civarında da yaralanmalı trafik kazası gerçekleştiğini kaydetti.

Bulc, AB üyesi ülkeler arasında 2018 yılında en güvenli yola sahip ülkelerin İngiltere, Danimarka ve İrlanda olduğunu da bildirdi.

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AB AB Komisyonu Avrupa trafik trafik kazası Violeta Bulc

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