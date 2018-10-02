AB'de ÜFE ağustosta arttı

BRÜKSEL (AA) - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. ÜFE, 2017'nin ağustos ayına göre de yüzde 4,2 arttı.

AB'de de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 4,7 yükseliş kaydetti.

