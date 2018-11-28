AB'de vergilerin oranı yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 40,2'ye çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde vergilerin GSYH’ye oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de 2016'da yüzde 39,9 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 40,2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de 2016'da yüzde 41,2 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 41,4 seviyesine tırmandı.

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- Vergilerin GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke Fransa

Vergilerin oranı, AB üyesi ülkeler arasında büyük farklılık gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek oran Fransa'da gerçekleşti. Fransa'da 2017'de vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 48,4'ü buldu. Fransa'yı, yüzde 47,3 ile Belçika, yüzde 46,5 ile Danimarka, yüzde 44,9 ile İsveç ve yüzde 43,4 ile Finlandiya izledi.

Bu dönemde vergilerin GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler ise 23,5 ile İrlanda, yüzde 25,8 ile Romanya ve yüzde 29,5 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

