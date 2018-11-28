FİNANS

AB'de vergilerin oranı yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 16:01 | Son Güncelleme

AB'de vergilerin oranı yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 40,2'ye çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde vergilerin GSYH’ye oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de 2016'da yüzde 39,9 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 40,2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de 2016'da yüzde 41,2 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 41,4 seviyesine tırmandı.

\

- Vergilerin GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke Fransa

Vergilerin oranı, AB üyesi ülkeler arasında büyük farklılık gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek oran Fransa'da gerçekleşti. Fransa'da 2017'de vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 48,4'ü buldu. Fransa'yı, yüzde 47,3 ile Belçika, yüzde 46,5 ile Danimarka, yüzde 44,9 ile İsveç ve yüzde 43,4 ile Finlandiya izledi.

Bu dönemde vergilerin GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler ise 23,5 ile İrlanda, yüzde 25,8 ile Romanya ve yüzde 29,5 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

PARTNERKızı Şener Şen'in kopyası!Kızı Şener Şen'in kopyası!
İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdıİnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı
Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldıDünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Brüksel GSYH vergi

En Çok Okunan Haberler

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

143 yıllık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

143 yıllık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.