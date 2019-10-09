AB'den 5G için siber güvenlik uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), devlet destekli oluşumların 5G iletişim teknolojilerine daha fazla siber saldırı yapılabileceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu ve üye ülkelerin hazırladığı 5G ağlarının siber güvenlik riski değerlendirme raporu yayınlandı.

Raporda, 5G ağlarının dijitalleşen ekonomilerin ve toplumların gelecekteki omurgasını oluşturacağı vurgulandı.

Enerji, ulaştırma, bankacılık ve sağlık gibi kritik sektörlerde milyarlarca sistemin birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret edilen raporda, 5G şebekelerinin güvenli ve dayanıklı olması gerektiği kaydedildi.

Raporda, 5G şebekelerinin siber saldırıya daha fazla maruz kalabileceğine işaret edilerek, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği ifade edildi.

AB ülkelerinde önemli ölçüde piyasa payına sahip 5G ekipman üreticilerinin güvenlik riskleri ortaya çıkarabileceği belirtilen raporda, ekipman konusunda bir tedarikçiye yüksek oranda bağımlı olunmaması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, AB üyesi olmayan ve devlet destekli oluşumlar tarafından 5G iletişim teknolojilerine daha fazla siber saldırı gerçekleştirilebileceği uyarısı da yapıldı.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Raporda, Çin ve dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei'ye yer verilmemesi dikkat çekti.

