AB'den 6 Rus şirkete yaptırım

Böylece, AB'nin yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve seyahat yasağı getirilmiş kişi sayısı 155'e, şirket sayısı 44'e çıktı. AB'nin bu yaptırımları pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Açıklamada, şirketlerin AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulduğu, AB vatandaşlarının ve şirketlerinin bu firmalara mali kaynak sağlamasının yasaklandığı bildirildi.

AB'nin, Kırım'ı ve Sivastopol'u yasa dışı egemenliği altına alması nedeniyle Rusya'daki belirli sektörlere yönelik ekonomik yaptırımları da bulunuyor. Ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor. Ekonomik yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve doğal gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanırken, Rus kamu bankaları Avrupa'nın finans sektöründen dışlanıyor.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

