BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin Avrupa otomobillerine ilave gümrük vergileri uygulamasının "felaket" olacağını belirterek, "ABD'nin araçlara ilave gümrük vergisine yönelik bir karar alması çok talihsiz olur. Böyle bir duruma karşı üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme tedbirleri listesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malmström, düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın Brüksel'de düzenlediği "Çalkantılı Dönemlerde Transatlantik İlişkiler" başlıklı panelde konuştu.

Günümüzde dünyanın değiştiğini ve yeni güçlerin ortaya çıktığını anlatan Malmström, küresel liberal düzenin mevcut şekilde devamı için AB ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Malmström, "AB ve ABD arasında her yıl 1 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticareti yapılıyor. AB, ABD'deki en büyük yabancı yatırımcı durumunda bulunuyor. ABD'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 72'sini AB sağlıyor." diye konuştu.

AB ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin transatlantik ekonomiye destek verdiğini vurgulayan Malmström, bunun 15 milyon kişiye iş imkanı sağladığını ifade etti.