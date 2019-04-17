FİNANS

AB'den ABD'ye Boeing misillemesi hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

AB, ABD'nin Boeing'e sağladığı desteklemeler nedeniyle 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yapıldığını duyurdu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Boeing'e sağlanan desteklemeler nedeniyle ABD'ye 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yapıldığını bildirdi.

AB Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) devam eden Boeing davası nedeniyle 20 milyar dolarlık gümrük vergileri uygulanacak ABD ürünlerini içeren misilleme listesini yayınladı.

11 sayfalık listede, deniz ürünleri, peynir, sebze, meyve, kuru yemiş, kahve, mısır gevreği, yağ, çikolata, ketçap, alkollü içecekler, sirke, tütün, çanta, valiz, kürek, traktör, motosiklet parçaları, helikopter, oyun konsolu gibi yüzlerce ürün yer aldı.

AB ve ABD arasında Boeing-Airbus davası yaklaşık 16 yıldır devam ediyor. DTÖ'nün temyiz organı, mart ayında Boeing'in ABD'deki vergi muafiyetlerinden faydalanmaya devam ettiği yönünde karar almıştı. AB'nin son misilleme listesi de bu karar üzerine hazırlanmaya başlanmıştı.

DTÖ temyiz organı, geçen yıl ise Airbus'a yönelik benzer bir karar almıştı. ABD, Airbus'a sağlanan desteklemeler nedeniyle 11 milyar dolarlık AB ürünlerini içeren bir liste hazırlamıştı.

AB ve ABD taraflarının karşılıklı misilleme taleplerinin DTÖ ara buluculuk birimi tarafından onaylanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB abd Avrupa Boeing

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