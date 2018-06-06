AB'den ABD'ye muafiyet mektubu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD'den İran'la iş yapan şirketlerinin yaptırımlarından muaf tutulmasını talep etti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno le Marie sosyal medya hesabından, AB, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararı alan ABD'ye gönderdikleri ortak mektubu yayınladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ya göderilen, Fransa Maliye Bakanı Le Marie, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini imzalı mektupta, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Her ne kadar ABD, İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklasa da, bu anlaşmanın İran'ın nükleer silahlara erişimini engelleyecek en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.