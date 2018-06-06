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AB'den ABD'ye ticari misilleme hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

AB, ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulayan ABD'ye karşı temmuz ayında misilleme yapmayı planlıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı misillemenin temmuz ayında yapılmasını öngören kararı onayladı.

AB Komisyonu, haftalık toplantısında ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunu ele aldı.

Konuya ilişkin açıklamada, AB Komisyonu üyelerinin ilave gümrük vergisi uygulanması planlanan ABD ürünleri listesine onay verdiği bildirildi.

Konuyla ilgili yasal prosedürün haziran ayı bitimine kadar tamamlanması beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'ye karşı ilave gümrük vergilerinin temmuzda yürürlüğe konmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu "dengeleyici" gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu, AB'nin ilk aşamada ABD ürünlerine 2,8 milyar avroluk bir ilave gümrük vergisi getireceği, 3,6 milyar avroluk diğer kısım hakkında ise kararın ileride alınacağı ifade edildi.

AB'nin söz konusu uygulamaya karşı DTÖ'de yasal süreç başlattığı anımsatılan açıklamada, Avrupa çelik sektörünü korumaya yönelik atılacak adımlar hakkında çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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- Sürecin gelişimi

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanıdı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmuş ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmadı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün bulunan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB abd Avrupa Çelik gümrük vergi

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