FİNANS

AB'den Almanya'nın Condor desteğine onay

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Almanya'nın iflas eden Thomas Cook'un hava yolu iştiraki Condor'a 380 milyon avroluk destek vermesini onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iflas eden Thomas Cook'un iştiraki Condor'a Almanya'nın 380 milyon avroluk kredi vermesine onay verdi.

AB Komisyonu, iflas eden Thomas Cook'un Almanya'daki hava yolu iştirakine hükümetin mali yardım yapmasının AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, 380 milyon avroluk geçici kredinin havacılık hizmetlerinin devamına katkı sağlayacağı ve sektörde rekabeti bozmayacağı ifade edildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Almanya'da federal hükümet ile Hessen eyalet yönetiminin, şirketin ülkedeki hava yolu iştiraki olan Condor'a 380 milyon avroluk destek verileceğini açıklamıştı.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Pamukta rekolte tahmini açıklandıPamukta rekolte tahmini açıklandı
Alaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruzAlaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB almanya avro destek kredi Thomas Cook

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı

Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

4 bin 500 TL verilecek

4 bin 500 TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukta rekolte tahmini açıklandı

Pamukta rekolte tahmini açıklandı

Alaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruz

Alaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruz

TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı

TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı

TÜİK

TÜİK

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.