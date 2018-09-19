FİNANS

AB'den Amazon'a inceleme

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 23:05 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'a yönelik inceleme başlattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un veri kullanımının rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere inceleme başlattı.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un platformunda yer alan diğer perakendecilerden topladığı verileri kullanması hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Amazon'un hem perakendeci hem de diğer perakendecilere ev sahipliği yapan bir platform olduğunu anımsatan Vestager, "Konuyla ilgili bilgi topluyoruz ve bu konuyu tam olarak anlamak için piyasa katılımcılarına çok sayıda anket gönderdik." diye konuştu.

Vestager, Amazon'un veri toplamasının AB rekabet kurallarına uygunluğu hakkında ön inceleme başlattıklarına dikkati çekerek, "Resmi olarak bir dava açmadık. Tam resmi anlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu, söz konusu incelemelerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bunu engelleyebiliyor ve şirkete küresel cirosunun yüzde 10'una varan para cezası kesebiliyor.

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AB Amazon Avrupa Brüksel inceleme ticaret Veri

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