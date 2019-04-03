AB'den anlaşmasız Brexit uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin, "12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Moscovici, Brüksel'de gümrüklerin Brexit'e hazırlığı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılık kararından üzüntü duyduğunu belirten Moscovici, "Düzenli ayrılık sağlanması için çok çaba harcadık. Ancak her olasılığa yönelik hazırlıklarımızı tamamladık. 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Moscovici, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasından gümrüklerin önemli ölçüde etkileneceğine dikkati çekerek, "Eğer anlaşmasız ayrılık olursa İngiltere bir günde AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek. Bu önemli bir değişim. Bu durumun AB ve İngiltere arasında gümrük ve vergilendirme gibi alanlarda önemli etkileri olacak." ifadesini kullandı.

İngiltere'den AB ülkelerinden gelecek bütün ürünlerin birlik gümrük kurallarına tabi olacağını anımsatan Moscovici, karşılıklı ticarette derhal gümrük kontrol ve denetimlerine başlanacağını söyledi. Moscovici, Avrupa şirketlerinin İngiltere ile kesintisiz ticaret yapmak için ihracat ve ithalat evraklarını tamamlamaları gerektiğine işaret ederek, İngiltere'den ithal edilecek bütün ürünlere çeşitli vergilerin uygulanacağını anlattı.