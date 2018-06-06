AB'den arama ve mesajlara tavan fiyat hazırlığı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında 1 dakikalık konuşma için 19 avro sent, kısa mesaj (SMS) başına da 6 avro sent tavan fiyat getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, telekomünikasyon kurallarının güncellenmesi konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan görüşmelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında yapılacak aramaların dakikalık fiyatı 19 avro senti aşamayacak.

AB içerisinde kısa mesaj (SMS) başına fiyat ise 6 avro senti geçemeyecek.

AB içerisinde 5. nesil mobil internet teknolojisi kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilecek ve bunun için frekans dağıtımı 2020 yılına kadar yapılacak.

Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmi onay gerekiyor.

Öte yandan, AB ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine 15 Haziran 2017'de son verilmişti. AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanmaya başlamıştı.

