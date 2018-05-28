FİNANS

AB'den Avusturya'ya "yanlış veri" cezası

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

AB, kamu borcuyla ilgili hatalı veri sağladığı gerekçesiyle Avusturya'ya 26,82 milyon avro para cezası kesti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), kamu borcuyla ilgili hatalı veri sağladığı gerekçesiyle Avusturya'ya 26,82 milyon avro para cezası verdi.

AB Konseyi, Avrupa İstatistik Kurumu'na (Eurostat) kamu borcuyla ilgili hatalı veri sağladığı gerekçesiyle Avusturya'ya 26,82 milyon avro para cezası kesilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Avusturya'daki Salzburg bölgesinin 2012 ve 2013 yıllarında kamu borcuna ilişkin Eurostat'a sağladığı verilerin hatalı olduğunun ortaya çıktığı ve bundan Avusturya'daki resmi kurumların sorumlu olduğu kaydedildi.

Avusturya'nın ilgili kurumlarının veri hesaplama, kontrol ve raporlama da başarısız oldukları belirtilen açıklamada, ülkenin ilgili bütçe biriminin finansal işlemlerin yanlış sunulmasını ve gizlemesini sağladıkları ifade edildi.

Açıklamada, AB seviyesinde ekonomik koordinasyonun sağlanması için bütçe açığı ve borçlarla ilgili verilerin düzgün hazırlanması gerektiği vurgulandı.

AB Komisyonu'nun Avusturya'nın verileriyle ilgili resmi incelemesi Mayıs 2016'da başlamıştı.

Yapılan inceleme sonucunda, Avusturya'nın toplam kamu borcu hesaplamalarında Salzburg bölgesi verilerinde "şiddetli düzensizlikler" ve "ciddi ihmallerle" kamu hesap kurallarının izlenmediği, gerekli denetlemelerin yapılmadığı anlaşılmıştı.

AB üyesi ülkelerin Eurostat'a sağladığı istatistik verilerinin doğruluğunu denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu hatalı, gerçek dışı, yanlış veya yanıltıcı veri sağlanması durumunda söz konusu ülkeye para cezası uygulanmasını talep ediyor. Para cezasının uygulanmasına ise AB Konseyi karar veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Avusturya Eurostat Kamu borcu Veri

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