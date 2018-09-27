AB'den Belçika'nın rüzgar desteklemesine onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Belçika'nın deniz üstü (offshore) rüzgar santrallerini desteklemek için 3,5 milyar avroluk kaynak aktarma planına onay verdi.
AB Komisyonu, Belçika'nın, kara sularında yer alacak 235 megavatsaat kapasiteli Mermaid, 252 megavatsaat kapasiteli Seastar ve 219 megavatsaat kapasiteli Northwester 2 rüzgar santrallerine 3,5 milyar avroluk destek vermesinin, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.
Söz konusu yatırımlarla Belçika'nın yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artacağına dikkat çekilen açıklamada, tedbirlerin AB enerji ve iklim hedefleriyle uyumlu olduğu ve piyasadaki rekabeti haksız bir biçimde bozmayacağı kaydedildi.
Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
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