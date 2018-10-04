AB'den Brexit açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit müzakerelerinin en başından itibaren AB'nin İngiltere'ye Kanada'yla yapılandan daha kapsamlı bir anlaşma teklif ettiğini söyledi.

Tusk, Brüksel'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'la görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Brexit'in neden olduğu zararı en aza indirmenin pratik ve gerçekçi yollarına odaklanmak istediğine dikkati çeken Tusk, duygusal argümanların bir anlaşma sağlamaya katkı vermediğini belirtti.

Tusk, AB müzakerecilerinin 27 üye ülkenin çıkarlarını korumakla görevlendirildiklerine işaret ederek, "İngiltere'nin ayrılma kararından üzüntü duyuyor, gelecek ilişkilerin en iyi şekilde sürmesini umuyoruz. Ancak hiç kimse, Brexit'ten ötürü AB'nin temel değerlerinden ve çıkarlarından vazgeçmesini bekleyemez." diye konuştu.

AB'nin İngiltere ile gelecekte mümkün olduğu kadar yakın ve özel bir ilişki kurmak istediğini vurgulayan Tusk, müzakerelerin en başından beri AB'nin İngiltere'ye, Kanada'yla yapılandan daha kapsamlı, ticaret, güvenlik ve dış politika alanında iş birliğini de içeren bir anlaşma teklif ettiğini anlattı.