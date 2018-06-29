AB'den Brexit müzakerelerini hızlandırma çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Brexit müzakerelerinde kilit konulardan olan İrlanda sınırı hakkında önemli bir ilerleme sağlanamadığını ve İngiltere'nin sürece hız vermesi gerektiğini bildirdi.

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanların katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin Brexit oturumu ardından sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, İngiltere'yle yapılacak ayrılık anlaşmasının yasal metni üzerinde yapılan çalışmalarda bazı önemli konularda uzlaşı sağlanamadığı belirtildi.

Cebelitarık'ın ayrılık sonrasındaki durumu konusunda ilerleme olmadığına dikkat çekilen bildirgede, AB Konseyi'nin müzakerelerde İrlanda ve Kuzey İrlanda sınırı konusunda önemli bir ilerleme gerçekleşmemesinden kaygı duyduğu kaydedildi.

Müzakerelerin ilerlemesi için verilen taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesi gerektiğine işaret edilen bildirgede, "Gelecekteki ilişkilerin çerçevesi hakkında siyasi deklerasyon hazırlanması için çalışmalara hız verilmelidir. İngiltere, gelecekte kurulacak ilişki konusunda pozisyonunu daha gerçekçi ve uygulanabilir öneriler sunarak açıklığa kavuşturmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.