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AB'den Brexit müzakerelerini hızlandırma çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

AB, İngiltere'ye Brexit müzakerelerine hız verme çağrısında bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Brexit müzakerelerinde kilit konulardan olan İrlanda sınırı hakkında önemli bir ilerleme sağlanamadığını ve İngiltere'nin sürece hız vermesi gerektiğini bildirdi.

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanların katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin Brexit oturumu ardından sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, İngiltere'yle yapılacak ayrılık anlaşmasının yasal metni üzerinde yapılan çalışmalarda bazı önemli konularda uzlaşı sağlanamadığı belirtildi.

Cebelitarık'ın ayrılık sonrasındaki durumu konusunda ilerleme olmadığına dikkat çekilen bildirgede, AB Konseyi'nin müzakerelerde İrlanda ve Kuzey İrlanda sınırı konusunda önemli bir ilerleme gerçekleşmemesinden kaygı duyduğu kaydedildi.

Müzakerelerin ilerlemesi için verilen taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesi gerektiğine işaret edilen bildirgede, "Gelecekteki ilişkilerin çerçevesi hakkında siyasi deklerasyon hazırlanması için çalışmalara hız verilmelidir. İngiltere, gelecekte kurulacak ilişki konusunda pozisyonunu daha gerçekçi ve uygulanabilir öneriler sunarak açıklığa kavuşturmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Son aşamada tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB AB Liderler Zirvesi Avrupa Brexit ingiltere İrlanda

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