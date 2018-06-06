AB'den dijital programlara 9,2 milyar avroluk bütçe

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde süper bilgisayar, yapay zeka ve siber güvenlik gibi dijital alanlara 9,2 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, birliğin 2021-2027 bütçesinde dijital programlar için ayrılan payın 9,2 milyar avro olmasına yönelik teklifini açıkladı.

Buna göre, AB, süper bilgisayarlara ilişkin projelere 2,7 milyar avro, yapay zekanın yaygınlaştırılmasına 2,5 milyar avro kaynak sağlayacak.

AB'nin siber savunma imkanlarının yeni ekipman ve altyapı yatırımlarıyla güçlendirilmesi için 2 milyar avro kaynak ayrılacak.

İş gücünün dijital alanlardaki becerilerini geliştirmeye yönelik programlara 700 milyon avro, kamu kurumlarında dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması için de 1,3 milyar avro mali imkan sağlanacak.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.