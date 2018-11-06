FİNANS

AB'den Disney'in "21st Century Fox"u satın almasına şartlı onay

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 21:52 | Son Güncelleme

AB'den Disney'in "21st Century Fox"u satın almasına şartlı onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden Disney'in, "21st Century Fox"u 71,3 milyar dolara satın alma teklifini koşullu onayladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, satın almanın, Disney'in verdiği taahhütlere tamamen uyması şartına bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Disney'in AB'nin onayını almak için Avrupa'daki History, H2, Crime & Investigation, Blaze ve Lifetime gibi kanalları elden çıkartmayı taahhüt ettiği bildirildi.

Disney, onaylanan 71,3 milyar dolarlık satın alma kapsamında, 21st Century Fox'un film stüdyolarının, X-Men, Avatar, Simpsons ve National Geographic gibi önemli yapımlarının yayın haklarına sahip olacak, ayrıca 21st Century Fox'un online televizyon ağları Hulu ve Sky'daki hisseleri Disney'in kontrolüne geçecek.

Disney, 21st Century Fox'u satın alabilmek için şirkete ilk olarak Aralık 2017'de 52,4 milyar dolar teklif etmişti. Bu teklif, kablolu TV şirketi Comcast ile yaşanan rekabet dolayısıyla kademeli olarak 71,3 milyar dolara yükseltilmişti.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.

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