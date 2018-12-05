FİNANS

AB'den dolara karşı hamle

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 16:01 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis: - "Uluslararası piyasa katılımcılarının bütün ürünlerde ticari işlemlerini avro para birimiyle gerçekleştirmelerini hedefliyoruz" - "Avro, uluslararası piyasalarda enerji, ham madde, tarım ürünleri, emtialar ve uçak üretimi gibi bazı stratejik sektörlerde daha önemli rol üstlenebilir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Uluslararası piyasa katılımcılarının bütün ürünlerde ticari işlemlerini avro para birimiyle gerçekleştirmelerini hedefliyoruz." dedi.

Dombrovskis, küresel ticarette avronun daha önemli bir rol üstlenmesine yönelik çalışmaları hakkında AB Komisyonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Avronun Avrupa'nın ekonomik gücünün sembolü olduğuna dikkati çeken Dombrovskis, günümüzde çok uluslu siyaset ve uluslararası kurallara bağlı ticaret sisteminin zayıfladığını söyledi.

Dombrovskis, küresel ticarette avronun rolünü kuvvetlendirmek ve finansal sistem içerisinde çeşitliliği artırmak istediklerini belirterek, "Uluslararası piyasa katılımcılarının bütün ürünlerde ticari işlemlerini avro para birimiyle gerçekleştirmelerini hedefliyoruz. Avro, uluslararası piyasalarda enerji, ham madde, tarım ürünleri, emtialar ve uçak üretimi gibi bazı stratejik sektörlerde daha önemli rol üstlenebilir." diye konuştu.

Avronun Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve finansal kuvvetini dengeli biçimde yansıtması gerektiğini ifade eden Dombrovskis, avronun konumunu, piyasa katılımcılarının tercihlerinin belirlediğini söyledi.

Dombrovskis, avronun daha cazip bir seçenek olması için Avrupa'da ekonomik ve parasal birlikteliği güçlendirmenin, bankacılık ve sermaye piyasaları birliğini tamamlamanın önemli olduğunu vurguladı.

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- AB Komisyonu'ndan avro kullanımı çağrısı

AB Komisyonu da bu çerçevede yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaparak, üye ülkeleri özellikle stratejik sektörlerde avro para birimini daha fazla kullanmaya çağırdı.

Avronun uluslararası enerji anlaşmaları ve işlemlerde daha geniş kullanılmasına yönelik tavsiyelerin yer aldığı açıklamada, petrol, rafine ürünler, doğal gaz, metal ve mineral gibi ham madde ve tarım ürünleri gibi alanlarda avro kullanımının potansiyeli konusunda çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

AB, çeşitli ticari işlemlerin ABD doları ile gerçekleşmesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle küresel ticarette avronun daha önemli rol üstlenmesine yönelik çalışmalara hız verme kararı almıştı.

AB'nin resmi para birimi olan ve 1 Ocak 2002'de dolaşıma giren avroyu, 28 AB üyesi ülkenin 19'u kullanıyor. Avro Bölgesi olarak adlandırılan bu 19 ülkenin para politikası, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Avro Sistemi tarafından yürütülüyor.

Avro, küresel döviz piyasalarında ABD dolarından sonra en çok işlem gören ikinci para birimi konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB avro Avrupa dolar

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