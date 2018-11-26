AB'den DTÖ reformu teklifi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısında anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasında yaşanan tıkanıklığı gidermek üzere değişiklikler yapılmasını teklif etti.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, DTÖ yapısının refomuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

DTÖ yapısındaki anlaşmazlık çözme mekanizmasının "uçurumunun kenarında" olduğunu belirten Malmström, DTÖ'nün temel işlevini yerine getirmeden küresel ticaret sisteminde istikrar sağlayamayacağına dikkati çekti.

DTÖ üyesi bütün ülkeleri reform sürecine destek vermeye çağıran Malmström, "Geniş bir koalisyon olarak DTÖ reformu için hazırladığımız somut tekliflerimizi şimdi sunuyoruz. Bu değişikliklerin, yaşanan tıkanıklığı çözmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklif, DTÖ temyiz organında görevlilere yönelik yeni kurallar içeriyor. Temyiz işlemlerinin hızlı tamamlanması için süre sınırları getiren teklif, bazı hukuki konulara da netlik kazandırıyor.

Söz konusu DTÖ reformu teklifini AB ile birlikte Çin, Kanada, Avustralya, İzlanda, Hindistan, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur ve İsviçre'de destekliyor.

Teklif, 12 Aralık tarihinde DTÖ Genel Konseyine sunulacak.

