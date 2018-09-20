AB'den Facebook'a yaptırım uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un AB tüketici kurallarına uygun davranmaması halinde yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
Jourova, Brüksel'deki AB Komisyonunda düzenlediği basın toplantısında, Facebook'un kullanım koşullarını AB tüketici kurallarına uygun biçimde düzenlemesi gerektiğini açıkladı.
Facebook'la AB arasında konuyla ilgili devam eden görüşmelerde "sabrının sonuna geldiğini" söyleyen Jourova, "Yıl sonuna kadar talep edilen değişiklikler tam olarak yerine getirilmezse, tüketici temsilcilerine şirkete yönelik hızlı biçimde yaptırım çağrısında bulunuyorum. Bu görüşmeler çok uzun süredir devam ediyor. Şimdi söz yerine eylem zamanı." diye konuştu.
Facebook, Nisan ayında kullanım koşullarında değişiklik yapmıştı. AB Komisyonu, bu kullanım koşullarındaki bazı maddelerin Facebook'un hizmetleri hakkında yanıltıcı sunum içerdiği görüşünü taşıyor.
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