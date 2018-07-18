AB'den Google'a rekabet kurallarını ihlalden 4.3 milyar euro ceza

İstanbul, 18 temmuz (DHA) - Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a, Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda 4.3 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti.

