AB'den Hırvatistan'ın LNG terminali desteklemesine onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hırvatistan'ın LNG terminali kurulumunu destekleme planına onay verdi.

AB Komisyonu, Hırvatistan'ın Krk Adası'nda LNG terminali kurulumu için sağlayacağı kamu desteklemelerinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu projenin Hırvatistan'ın enerji güvenliği ve enerji çeşitliliğini artıracağına dikkat çekilen açıklamada, sağlanacak kamu desteklemesinin AB hedefleriyle uyumlu olduğu ve piyasadaki rekabeti haksız bir biçimde bozmayacağı kaydedildi.

Hırvatistan'da kurulması planlanan LNG terminalinin 2021 yılında faaliyete geçmesi ve 233,6 milyon avroya mal olması öngörülüyor.

Hırvatistan, projeye 100 milyon avroluk doğrudan mali destek sağlamayı ve terminal gelirlerinin işletme giderlerini karşılamaması halinde ilave katkı vermeyi planlıyor.

Proje için AB bütçesinden de 101,4 milyon avroluk destek verilmesi bekleniyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

