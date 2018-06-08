AB'den İngiltere'nin önerisine ret

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Kuzey İrlanda'da sınır uygulanmaması için ticari ilişkileri 2021 yılından sonra bir süre Gümrük Birliği esaslarına uygun şekilde devam ettirme önerisini reddetti.

AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile gerçekleştirilen Brexit müzakereleri turunun ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Barnier, AB Liderler Zirvesi'ne 3 hafta süre kaldığını anımsatarak, "Karar alma ve tercih yapma zamanı geldi. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasına 10 aydan kısa süre kaldı. Sonbahara kadar anlaşma sağlamamız gerek. Anlaşma yapmak ve buna ilgili mercilerce onay verilebilmesi için sadece bir kaç ayımız kaldı." diye konuştu.

İngiliz hükümeti tarafından yayımlanan "Geçici Gümrük Düzenlemesi" öneri metnini dün aldıklarını açıklayan Barnier, "Bu belgenin yayınlanması olumlu bir adım. Belgeyi objektif biçimde değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Barnier, İngiltere'nin Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında sınır uygulanmaması için AB ile ticaretinin birlikten ayrılmasının ardından bir süre daha Gümrük Birliği esaslarına uygun olarak yürütülmesi önerisinin kabul edilemeyeceğini, AB'nin Kuzey İrlanda'ya önerdiği çözümlerin İngiltere'nin tamamına uygulanamayacağını söyledi.