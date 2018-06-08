AB'den İngiltere'nin önerisine ret

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Kuzey İrlanda'da sınır uygulanmaması için ticari ilişkileri 2021 yılından sonra bir süre Gümrük Birliği esaslarına uygun şekilde devam ettirme önerisini reddetti.
AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile gerçekleştirilen Brexit müzakereleri turunun ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
Barnier, AB Liderler Zirvesi'ne 3 hafta süre kaldığını anımsatarak, "Karar alma ve tercih yapma zamanı geldi. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasına 10 aydan kısa süre kaldı. Sonbahara kadar anlaşma sağlamamız gerek. Anlaşma yapmak ve buna ilgili mercilerce onay verilebilmesi için sadece bir kaç ayımız kaldı." diye konuştu.
İngiliz hükümeti tarafından yayımlanan "Geçici Gümrük Düzenlemesi" öneri metnini dün aldıklarını açıklayan Barnier, "Bu belgenin yayınlanması olumlu bir adım. Belgeyi objektif biçimde değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
Barnier, İngiltere'nin Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında sınır uygulanmaması için AB ile ticaretinin birlikten ayrılmasının ardından bir süre daha Gümrük Birliği esaslarına uygun olarak yürütülmesi önerisinin kabul edilemeyeceğini, AB'nin Kuzey İrlanda'ya önerdiği çözümlerin İngiltere'nin tamamına uygulanamayacağını söyledi.
Kişisel veriler, coğrafi işaretler ve AB mali çıkarlarının korunması konularını müzakere ettiklerini belirten Barnier, ayrılık anlaşması yönetimi ile İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınır konularında uzlaşı sağlanamadığını dile getirdi.
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- "AB sistemi dışındayken faydalarına erişemezsiniz"
Barnier, müzakerelerde ekonomi, güvenlik gibi konularda yeni ilişkilerin çerçevesini görüştüklerini belirterek, "İngiltere'nin belgelerinde bir mevcut durumun devamı talebi var. AB’den ayrılma kararı alan bir ülke mevcut ilişkilerin bütün faydalarından yaralanırken düzenleyici ve denetleyici unsurlarını bırakamaz. AB sistemi dışındayken faydalarına erişemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
-Süreç
İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.
2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.
İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.
AB ve İngiltere, Brexit'in ardından 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda da anlaşma sağlandığını açıklamıştı. AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Barnier, geçiş sürecinin büyük olasılıkla 31 Aralık 2020'de sona ereceğini, bu geçiş döneminde vatandaşlar ve işletmelerin karşılıklı mevcut haklardan faydalanmaya devam edeceğini, İngiltere'nin bir süreliğine AB’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanabileceğini duyurmuştu.
Son aşamada tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.
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