FİNANS

AB'den İngiltere'yle "anlaşmasız ayrılık" hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

AB, İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılığına yönelik acil durum planını uygulamaya başladı - Plan, finansal hizmetler, hava ulaşımı ve taşımacılık gibi alanlarda yaşanacak hasarı sınırlandırmaya yönelik geçici tedbirleri içeriyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşma olmadan ayrılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında acil durum planını uygulamaya koydu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'yle Brexit sürecinde anlaşmasız ayrılık yaşanması durumunda belirli sektörlere yönelik tedbirleri içeren acil durum eylem planının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

İngiltere'nin AB'den 100 gün içerisinde ayrılacağı belirtilen açıklamada, planın anlaşmasız ayrılık durumunda finansal hizmetler, hava ulaşımı, taşımacılık ve gümrük gibi 14 alanda yaşanacak "hasarı" sınırlandırmaya yönelik geçici tedbirleri içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, finansal işlemleri kesintiye uğratmamak amacıyla AB'nin İngiltere'de bulunan finans kurumlarına 12 ay için geçici ve şartlı izin verileceği belirtildi.

İngiliz hava yollarına Avrupa'daki uçuşlarına bir yıl devam etme imkanı sağlanacağı kaydedilen açıklamada, kara taşımacılığının da faaliyetlerini bir süre sürdürme imkanı verileceği bildirildi.

Açıklamada, ayrılık sonrasında AB ve İngiltere vatandaşlarının sahip olduğu hakların ise karşılıklı olmak şartıyla devam edeceğine işaret edildi.

PARTNERGöz kamaştırdılarGöz kamaştırdılar
HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyorHILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor
Palazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalıPalazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Brexit

En Çok Okunan Haberler

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 lira asgari ücret müjdesi

Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 lira asgari ücret müjdesi

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

Palazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalı

Palazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalı

Cui Wei: Darüşşafaka işbirliği Çin'in ortak paylaşım tutumunun göstergesidir

Cui Wei: Darüşşafaka işbirliği Çin'in ortak paylaşım tutumunun göstergesidir

'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.