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AB'den İtalya'ya bütçe değişikliği çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis: - "Tartışma tonunun değişmesi olumlu bir adım ama İtalya'nın 2019 bütçesinde önemli değişiklikler yapması gerekiyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Tartışma tonunun değişmesi olumlu bir adım ama İtalya'nın 2019 bütçesinde önemli değişiklikler yapması gerekiyor." dedi.

Dombrovskis, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Avro Grubu Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın 2019 bütçesine ilişkin, AB ve İtalyan yetkililerin yoğun bir şekilde görüşmeler gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Dombrovskis, "Tartışma tonunun değişmesi olumlu bir adım ama İtalya'nın 2019 bütçesinde önemli değişiklikler yapması gerekiyor." dedi.

Dombrovskis, toplantıda, Avro Bölgesi ülkelerinin 2019 genel bütçeleri, üye ülkelerin ekonomik durumları ve mali pozisyonlarının ele alınacağını bildirdi.

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- Bütçe tartışması

İtalyan hükümetinin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağına göre, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB, 21 Kasım'da İtalya'ya yönelik olarak, 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlatmıştı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor. İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 130'una denk geliyor.

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AB Avro Grubu Avrupa Bütçe İtalya

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