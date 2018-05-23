AB'den İtalya'ya kamu borcu uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, İtalya'ya yüksek seviyedeki kamu borcunu düşürmesi çağrısında bulundu.

Dombrovskis, üye ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin tavsiyeler içeren "Avrupa İlkbahar Sömestir Paketi" başlıklı çalışma hakkında basın toplantısı düzenledi.

Toplam kamu borcu bütçesinin yüzde 130'u seviyelerinde bulunan İtalya hakkında Dombrovskis, "Bizim siyasi mesajımız çok açık. İtalya'nın kamu borcu Yunanistan'dan sonra AB içerisinde en yüksek ikinci sırada ve bunu azaltması gerekiyor." diye konuştu.

AB ülkelerinin son dönemde güçlü büyüme oranları yakaladığını ve bunun bir süre daha devam etmesini beklediklerini anlatan Dombrovskis, "Küresel finansal piyasalarda dalgalanma ve korumacı ticaret politikaları yeni riskler olarak ön plana çıkıyor." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, mevcut olumlu süreçte ekonomilerin dayanıklılığını artırmak gerektiğine işaret ederek, yapısal reformlarla üretkenliğin, yatırım ortamının ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.