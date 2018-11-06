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AB'den İtalya'ya yaptırım uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 15:03 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici: - "Bütçe konusunda İtalya ile diyalog kurmak istiyorum ama bir anlaşma sağlayamazsak yaptırımlar uygulanabilir" - "İtalya, İstikrar ve Büyüme Paktı'nın dışında davranırsa kuralları ihlal eder"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Bütçe konusunda İtalya ile diyalog kurmak istiyorum ama bir anlaşma sağlayamazsak yaptırımlar uygulanabilir." dedi.

Moscovici, AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu'nun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmesi konusunda Moscovici, "İtalya'nın yeniden hazırlanmış bütçe taslağını 13 Kasım'a kadar sunmasını bekliyoruz." dedi.

Moscovici, söz konusu taslak bütçede yapısal bütçe açığını ve kamu borcunu değerlendireceklerini belirterek, 21 Kasım'da Avro Bölgesi ülkelerinin tamamının bütçe taslakları hakkında resmi görüşlerini açıklayacaklarını bildirdi.

Avro Bölgesi ülkelerinin İstikrar ve Büyüme Paktı'na uygun davranması gerektiğine dikkati çeken Moscovici, söz konusu kuralların kamu borcunun kontrol altında tutulması için gerekli olduğunu söyledi.

Moscovici, AB kurallarının yorumlanabileceğine ve bu noktada katı bir yaklaşım olmadığına işarete ederek, "Esnek olmakla kurallara aykırı davranmak farklı durumlardır. İtalya, İstikrar ve Büyüme Paktı'nın dışında davranırsa kuralları ihlal eder. AB Komisyonu, anlaşmaların uygulandığından emin olmak için bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın kamu borcunu gözeterek hazırlayacağı yeni bütçe taslağını sunması gerektiğini vurgulayan Moscovici, "Bütçe konusunda İtalya ile diyalog kurmak istiyorum ama bir anlaşma sağlayamazsak yaptırımlar uygulanabilir." ifadesini kullandı.

Moscovici, İtalya'nın ekonomik büyüme için dengesizlikleri gidermesi, üretkenliği ve yatırımları artırması gerektiğini anımsatarak, bunların yüksek kamu açığı ile gerçekleşemeyeceğini söyledi.

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- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim'de İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

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Avrupa Brüksel Bütçe bütçe taslağı ECOFIN İtalya maliye

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