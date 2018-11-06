AB'den İtalya'ya yaptırım uyarısı

Avro Bölgesi ülkelerinin İstikrar ve Büyüme Paktı'na uygun davranması gerektiğine dikkati çeken Moscovici, söz konusu kuralların kamu borcunun kontrol altında tutulması için gerekli olduğunu söyledi.

Moscovici, AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Bütçe konusunda İtalya ile diyalog kurmak istiyorum ama bir anlaşma sağlayamazsak yaptırımlar uygulanabilir." dedi.

Moscovici, AB kurallarının yorumlanabileceğine ve bu noktada katı bir yaklaşım olmadığına işarete ederek, "Esnek olmakla kurallara aykırı davranmak farklı durumlardır. İtalya, İstikrar ve Büyüme Paktı'nın dışında davranırsa kuralları ihlal eder. AB Komisyonu, anlaşmaların uygulandığından emin olmak için bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın kamu borcunu gözeterek hazırlayacağı yeni bütçe taslağını sunması gerektiğini vurgulayan Moscovici, "Bütçe konusunda İtalya ile diyalog kurmak istiyorum ama bir anlaşma sağlayamazsak yaptırımlar uygulanabilir." ifadesini kullandı.

Moscovici, İtalya'nın ekonomik büyüme için dengesizlikleri gidermesi, üretkenliği ve yatırımları artırması gerektiğini anımsatarak, bunların yüksek kamu açığı ile gerçekleşemeyeceğini söyledi.

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- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.