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AB'den kara para aklamaya kıskaç

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

AB kurumları, kara para aklama suçu işleyenlerin azami 4 yıl hapis cezası alması konusunda uzlaşı sağladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumları, kara para aklama suçunun bütün üye ülkelerde azami 4 yıl hapis cezasına çarptırılması konusunda anlaştı.

AB Komisyonu, kara para aklama suçuna karşı daha katı kurallar getirilmesine yönelik AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, kara para aklama suçunun tanımlanması ve bu suça yönelik yaptırımlar hakkında AB çapında asgari kurallar belirlenecek.

Kara para aklama azami 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu cezayı alanlara karşı ilave yaptırımlar ve tedbirler uygulanabilecek. Kara para aklamanın suç örgütleriyle bağlantılı olması durumu ağırlaştırıcı unsur sayılacak.

Kara para aklamayla ilgili suçların araştırılmasını geliştirmek için ortak hükümler belirlenecek, sınır ötesi hukuki ve emniyet birimlerinin iş birliği imkanları geliştirilecek.

AB'nin kara para aklamayla ilgili kuralları, uluslararası yükümlülüklere uygun hale getirilecek.

Mevcut durumda AB üyesi bütün ülkelerde kara para aklamak suç olarak kabul ediliyor ancak, bu suçun tanımı ve uygulanacak cezalar konusu ülkeler arasında farklılık göstermekte.

Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmi onay gerekiyor. Onayın ardından üye ülkelerin 24 ay içerisinde yeni hükümleri ulusal hukuklarına geçirmeleri gerekecek.

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