AB'den Orta Asya'nın su ve enerji güvenliğine 7 milyon avroluk destek

NUR SULTAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Dünya Bankası arasında Orta Asya'nın su ve enerji güvenliğinin artırılması için 7 milyon avro hibe tahsis edilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Dünya Bankasının Nur Sultan ofisinde düzenlenen imza törenine AB Nur Sultan Büyükelçisi Sven Olov Carlsson, Dünya Bankası Orta Asya Bölgesel Direktörü Liliya Burunçuk'un yanı sıra su ve enerji alanında uzmanlar katıldı.

Söz konusu hibe, Dünya Bankası tarafından uygulanan Orta Asya Su ve Enerji Programı (CAWEP) çerçevesinde AB tarafından tahsis edilecek.

Carlsson, imza törenin ardından yaptığı konuşmada, Orta Asya'da su ve enerji kaynaklarının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek "Bu kaynakların ortak kullanılması bölgenin istikrarlı kalkınması, fakirliğin azaltılması ve iklim değişikliğine dayanıklılığı için oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Burunçuk da su kaynaklarının kullanım modelinin Orta Asya bölgesinin ekonomik büyümesinde etkin bir rol oynayacağını belirtti.

Dünya Bankası tarafından uygulanan CAWEP, bölgedeki su ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyor.

