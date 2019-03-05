FİNANS

AB'den otomotiv parça üreticilerine ceza

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

AB, hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi 2 firmaya 368 milyon avro kartel cezası kesti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi 2 firmayı, kartel oluşturdukları gerekçesiyle 368 milyon avro para cezasına çarptırdı.

AB Komisyonundan, emniyet kemeri, hava yastığı gibi sürüş güvenlik ekipmanları üreticisi Takata, Autoliv ve TRW şirketlerine ilişkin kartel incelemesinin tamamlandığı açıklandı.

Firmaların kartel oluşturduklarının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, BMW ve Volkswagen gibi otomobil üreticilerine parça sağlayan Autoliv ve TRW firmalarına toplam 368 milyon avro para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kartel incelemesinde AB ile iş birliğinden dolayı Takata firmasına para cezası verilmediği belirtildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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AB Avrupa emniyet kemeri hava yastığı kartel parça

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