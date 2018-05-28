FİNANS

AB'den plastik ürünlere yasak hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

AB, deniz kirliliğine neden olan tek kullanımlık plastik ürünlere sınırlandırmalar getirilmesini teklif etti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, denizlerdeki atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni kurallar getirilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, sahillerde ve denizlerinde en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler piyasalardan yasaklanacak.

Plastik kulak pamukları, çatal bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve balon çubukları sadece sürdürülebilir malzemelerden üretilebilecek. Plastik içecek kapları sadece kapaklı biçimde satılabilecek.

AB üyesi ülkeler plastik gıda kapları ve içecek kaplarının kullanımını ulusal hedefler belirleyerek ve alternatif ürünler sağlayarak azaltacak. Tek kullanımlık plastik ürünler ücretsiz dağıtılamayacak.

Plastikten yapılan gıda kapları, paket, ambalaj, bardak, ıslak mendil, balon, poşet ve sigara filtrelerini üretenler ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacak.

Bu sektörlere daha az kirletici ürün alternatifleri geliştirmeleri için teşvikler verilecek.

AB üyesi ülkeler, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin 90'ını depozito gibi çeşitli sistemlerle toplamak zorunda olacak.

Hijyenik ped, ıslak mendik ve balon gibi ürünlerde ne şekilde atılmaları gerektiği ve çevreye olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme bulunması gerekecek.

Üye ülkeler, plastiklerin tekrar kullanımı ve atık yönetimi hakkında tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Plastik balıkçılık malzemesi üretenler, atıklarının toplanması, taşınması ve işlenmesi maliyetlerini karşılayacak.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştüSalihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü
ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattıASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB AB Komisyonu Atık Avrupa Avrupa Birliği kural plastik

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Ayvacık-Küçükkuyu tünelleri 2019’da hizmete açılıyor

Ayvacık-Küçükkuyu tünelleri 2019’da hizmete açılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.