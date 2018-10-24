FİNANS

AB'den plastik yasağı hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünlere sınırlandırmalar getirilmesini içeren yasal düzenlemeyi onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), denizlerdeki atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni kurallar getirilmesini içeren yasal düzenlemeye onay verdi.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, denizler ve kıyılarında en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik yasal düzenlemeyi, 53'e karşı 571 oyla onayladı.

Düzenlemeyle plastik kulak pamukları, çatal-bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve balon çubukları 2021 yılından itibaren yasaklanacak.

Pet şişelerin yüzde 90 oranında geri dönüşümü gerçekleştirilecek. Alternatif ürünler bulunmayan gıda kutularının kullanım oranı düşürülecek. Plastik balıkçılık malzemeleri ve sigara izmaritleri gibi atıklar azaltılacak.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP arasında müzakereler yapılacak. Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.

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AP AP Genel Kurulu Avrupa Parlamentosu Brüksel plastik Strazburg

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