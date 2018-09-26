BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ryanair havayolu şirketine, çalışanların sözleşmeleri konusunda birlik kurallarına uygun davranma uyarısında bulundu.

AB Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden Sorumlu Üye Marianne Thyssen, merkezi İrlanda'da bulunan uluslararası havayolu şirketi Ryanair'in Üst Yöneticisi Michael O'Leary ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Toplantıda, havayolu şirketiyle iş hukuku konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ele alındığını belirten Thyssen, "Kabin görevlilerinin çalışma sözleşmeleri hakkındaki AB kuralları açıktır. Burada uygulanacak kuralları uçağın bayrağı değil, çalışanların sabah kalktığı ve akşam döndüğü yer belirler." ifadesini kullandı.

Thyssen, Ryanair'e veya şirketin düşük maliyetli iş modeline karşı olmadığına işaret ederek "AB hukukuna uygun davranılması, işçilerin müzakere etmesi gereken veya ülkeden ülkeye farklı davranılabilecek bir konu değildir." diye konuştu.

Ryanair'in "sorumlu" davranması gerektiğini belirten Thyssen, AB iç pazarının bir "orman" olmadığını, işgücü hareketliliği ve işçi haklarıyla ilgili açık kuralları bulunduğunu anımsattı.