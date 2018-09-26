FİNANS

AB'den Ryanair'e "iş sözleşmesi" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Ryanair'e iş sözleşmeleri konusunda kurallara uygun davranma uyarısı yaptı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ryanair havayolu şirketine, çalışanların sözleşmeleri konusunda birlik kurallarına uygun davranma uyarısında bulundu.

AB Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden Sorumlu Üye Marianne Thyssen, merkezi İrlanda'da bulunan uluslararası havayolu şirketi Ryanair'in Üst Yöneticisi Michael O'Leary ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Toplantıda, havayolu şirketiyle iş hukuku konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ele alındığını belirten Thyssen, "Kabin görevlilerinin çalışma sözleşmeleri hakkındaki AB kuralları açıktır. Burada uygulanacak kuralları uçağın bayrağı değil, çalışanların sabah kalktığı ve akşam döndüğü yer belirler." ifadesini kullandı.

Thyssen, Ryanair'e veya şirketin düşük maliyetli iş modeline karşı olmadığına işaret ederek "AB hukukuna uygun davranılması, işçilerin müzakere etmesi gereken veya ülkeden ülkeye farklı davranılabilecek bir konu değildir." diye konuştu.

Ryanair'in "sorumlu" davranması gerektiğini belirten Thyssen, AB iç pazarının bir "orman" olmadığını, işgücü hareketliliği ve işçi haklarıyla ilgili açık kuralları bulunduğunu anımsattı.

Ryanair, çalışanlarının önemli bir kısmını İrlanda hukukuna göre hazırlanmış iş sözleşmeleriyle istihdam ediyor. Bu durum AB üyesi ülkelerde bulunan çeşitli sendikalarca rahatsızlıkla karşılanıyor.

Ryanair'in Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya'daki kabin görevlileri 28 Eylül'de yeniden greve gitmeyi planlıyor.

- Ryanair grevleri

Ryanair'de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti. Ağustos ayında da çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda'da eş zamanlı grev yapmıştı.

Avrupa’nın 86 havalimanında faaliyet gösteren Ryanair, yılda yaklaşık 130 milyon yolcu taşıyor.

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AB Avrupa Brüksel grev hava yolu İrlanda istihdam Kabin görevlileri Ryanair

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