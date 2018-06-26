FİNANS

AB'den satılan tehlikeli ürünlere karşı adım

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

AB, internet alışveriş siteleri Amazon, Alibaba, eBay ve Rakuten'le tehlikeli ürünlerin satıştan hızla kaldırılmasına yönelik anlaşma yaptı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), tehlikeli ürünlerin Avrupa'da satılmaması için 4 büyük internet alışveriş sitesiyle anlaşma imzaladı.

AB Komisyonu, elektronik ticaret siteleri Amazon, Alibaba, eBay ve Rakuten'le tehlikeli ürünlerin satıştan hızla kaldırılmasına yönelik anlaşma imzalandığını açıkladı.

Buna göre, söz konusu internet alışveriş siteleri, satışa çıkarılan tehlikeli ürünleri AB üyesi bir ülkenin yetkili makamlarından gelen talebinin ardından 2 iş günü içerisinde kaldıracak. Bu firmalar, ülkelerin yetkili makamlarına konuya ilişkin atılan adımlarla ilgili bilgi verecek.

İnternet alışveriş siteleri, müşterilerin tehlikeli ürünleri bildirmeleri için açık bir yol belirleyecek. Tüketicilerden gelen uyarılar ve bildirimler, 5 iş günü içerisinde yanıtlanacak.

Satıştan kaldırılan tehlikeli ürünlerin bir başka biçimde internet alışveriş sitelerine girmeleri engellenecek.

Satıcılara, AB ürün güvenlik düzenlemeleri ve mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılacak.

AB'de toplam satışların yüzde 20'si internet alışverişiyle gerçekleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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