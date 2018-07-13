AB'den Siemens-Alstom birleşmesine inceleme

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Alman Siemens'in Fransız Alstom firmasının demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın alma girişimi hakkında inceleme başlatma kararı aldı.

AB Komisyonu, Siemens'in Alstom'u satın alma teklifi hakkında resmi inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Siemens ve Alstom şirketlerinin demiryolu ulaşımı sektöründe yüksek hızlı tren, metro ve tramvay gibi ulaşım araçları ile sinyalizasyon ihalelerinde rakip durumda olduklarına dikkat çekilerek incelemenin bu alanlarda rekabetin azalabileceği kaygısıyla başlatıldığı kaydedildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bu birleşme veya satın almayı engelleyebiliyor.

