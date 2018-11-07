AB'den SWIFT'in kararına tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran bankalarının uluslararası para transferi sağlayan sistemden çıkartılmasına ilişkin, "SWIFT'in bu kararı uluslararası finansal sistemin bütünlüğü açısından kopukluk ortaya koyuyor ve bunu üzücü buluyoruz." dedi.
Kocijancic, AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, ABD'nin 2015'teki nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan Belçika merkezli SWIFT'in ABD'nin yaptırımlarına uyarak bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya alması hakkında Kocijancic, "SWIFT'in bu kararı uluslararası finansal sistemin bütünlüğü açısından kopukluk ortaya koyuyor ve bunu üzücü buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
AB ülkelerinin İran ile finansal ilişkileri açık tutma konusunda kararlı olduğu vurgulayan Kocijancic, birliğin ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi amaçlayan özel amaçlı ticari mekanizma üzerinde çalışmalarının "hızlanarak devam ettiğini" söyledi.
Kocijancic, mekanizmanın kurulmasıyla İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa şirketlerine imkan sağlanacağına dikkati çekti.
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