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AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

  ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmasına rağmen anlaşmanın yürürlüğünden yana olan Avrupa Birliği'nden (AB) Tahran'a ilk üst düzey ziyaret bugün gerçekleşti.

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

Ekber Karabağ / Tahran, 19 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmasına rağmen anlaşmanın yürürlüğünden yana olan Avrupa Birliği'nden (AB) Tahran'a ilk üst düzey ziyaret bugün gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, Tahran'daki temasları kapsamında Avrupalı şirketlerin ABD yaptırımlarına rağmen İran'dan petrol ve doğalgaz alımına devam etme planlarını görüşüyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile bir araya gelen Canete, Tahran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak anılan nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı sürece, AB'nin de anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Salihi ise ABD'nin İran'a karşı yeniden başlatacak yaptırımlarına karşın Avrupa'nın İran'la ticaret yapmak için çeşitli çözüm yolları sunduğunu belirtti.

Salihi, AB'nin 1996 tarihli "yaptırımları engelleme" adlı yasayı İran için etkin hale getireceğini belirtti. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve AB Enerji Komiseri Miguel Arias Canete Tahran'da düzenlediği ortak basın toplantısı

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyaretiAB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyaretiAB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

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