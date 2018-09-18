AB'den ticaret kurallarında değişiklik önerisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) hızla değişen küresel ekonomiye yeterince uyum sağlayamadığını belirterek, "Dünya değişirken DTÖ aynı kaldı. Günümüz küresel ekonomik sınamalarına sistemin yanıt verebilmesini sağlamanın zamanı geldi." dedi.

Malmström, Brüksel'deki AB Komisyonu'nda düzenlediği basın toplantısında, DTÖ yapısının reform edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok taraflı ticaret sisteminin yıllar boyunca şirketler için istikrarlı, öngörülebilir ve etkili bir çerçeve sağladığına işaret eden Malmström, AB'nin, DTÖ ve küresel ticaretle ilgili reformlar hakkında çalışmalar yaptığını anlattı.

Malmström, açık, adil ve kurallara dayalı ticareti sürdürmek için DTÖ'nün zorunlu olduğuna dikkati çekerek, "DTÖ, hızla değişen küresel ekonomiye yeterince uyum sağlayamadı. Dünya değişirken DTÖ aynı kaldı. Günümüz küresel ekonomik sınamalarına sistemin yanıt verebilmesini sağlamanın zamanı geldi. AB bunda öncü rol üstlenmeli." diye konuştu.