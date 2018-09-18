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AB'den ticaret kurallarında değişiklik önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström: - "Dünya değişirken DTÖ aynı kaldı. Günümüz küresel ekonomik sınamalarına sistemin yanıt verebilmesini sağlamanın zamanı geldi"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) hızla değişen küresel ekonomiye yeterince uyum sağlayamadığını belirterek, "Dünya değişirken DTÖ aynı kaldı. Günümüz küresel ekonomik sınamalarına sistemin yanıt verebilmesini sağlamanın zamanı geldi." dedi.

Malmström, Brüksel'deki AB Komisyonu'nda düzenlediği basın toplantısında, DTÖ yapısının reform edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok taraflı ticaret sisteminin yıllar boyunca şirketler için istikrarlı, öngörülebilir ve etkili bir çerçeve sağladığına işaret eden Malmström, AB'nin, DTÖ ve küresel ticaretle ilgili reformlar hakkında çalışmalar yaptığını anlattı.

Malmström, açık, adil ve kurallara dayalı ticareti sürdürmek için DTÖ'nün zorunlu olduğuna dikkati çekerek, "DTÖ, hızla değişen küresel ekonomiye yeterince uyum sağlayamadı. Dünya değişirken DTÖ aynı kaldı. Günümüz küresel ekonomik sınamalarına sistemin yanıt verebilmesini sağlamanın zamanı geldi. AB bunda öncü rol üstlenmeli." diye konuştu.

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- "DTÖ sistemi, durma noktasında ve derin bir krizde"

Cecilia Malmström, DTÖ sisteminin "durma noktasında ve derin bir krizde" olduğunu belirterek, hızlı ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle ticaret siteminin değiştiğini, DTÖ kurallarının sorunlar karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Malmström, piyasanın işleyişini bozan desteklemeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve e-ticaretin mevcut DTÖ kurallarında yer almadığını, uzlaşmazlık giderme mekanizmasının da ABD'nin hakim ve ara bulucu atamalarına engel olması nedeniyle "felç" duruma geldiğini, bu alanlarda değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

DTÖ'nün mevcut şekliyle verimli çalışmadığını ve önemli üyelerin tek taraflı tedbirler aldıklarını savunan Malmström, sistemin daha verimli hal alması için diğer üyelerle birlikte çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brüksel Cecilia Malmström DTÖ Dünya Ticaret Örgütü

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