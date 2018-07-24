FİNANS

AB'den tüketici elektroniği üreticilerine ceza

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

AB, tüketici elektroniği üreten 4 firmaya 111 milyon avro para cezası kesti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), tüketici elektroniği üreten Asus, Denon & Marantz, Philips ve Pioneer firmalarını antitröst yasalarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 111 milyon avro para cezasına çarptırdı.

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Asus, Denon & Marantz, Philips ve Pioneer firmalarına AB antitröst yasalarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 111 milyon avro para cezası verildi." dedi.

Söz konusu 4 firmanın, 2011-2015 döneminde internet üzerinden satılan ürünlerinin fiyatlarını yüksek tuttuklarını belirten Vestager, "Bu üreticiler, sanal ortamlardaki satıcıların ürün fiyatlarını yükseltmelerini talep etti. Bunu yapmayanlara çeşitli yaptırımlar uyguladılar." diye konuştu.

Vestager, sanal alışverişin hızla büyüyen bir alan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Avrupalıların yarıdan fazlası sanal alışveriş yapıyor. Avrupa'da yılda 500 milyar avro kadar internet üzerinden alışveriş gerçekleştiriliyor. Bu 4 şirketin uygulamaları nedeniyle milyonlarca Avrupalı mutfak aleti, saç kurutucular, kulaklık, dizüstü bilgisayar gibi ürünlerde yüksek fiyatlarla karşılaştı." i

AB rekabet kurallarının tüketicileri korumayı amaçladığını anımsatan Vestager, şirketlerin söz konusu uygulamalarının yasa dışı olduğunu vurguladı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin, sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezası uyguluyor.

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