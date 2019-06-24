FİNANS

AB'den Ürdün ve Tunus'a mali destek

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

AB, Ürdün ve Tunus'la yapılan makro-finansal destek programları kapsamında toplam 250 milyon avroluk kredi dilimini serbest bıraktı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ürdün ve Tunus ile yapılan makro-finansal destek programları çerçevesinde toplam 250 milyon avroluk kredi dilimini serbest bırakma kararı aldı.

AB Komisyonu, Ürdün ve Tunus'la yapılan makro-finansal destek programı çerçevesinde yeni kredi dilimlerinin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.

Buna göre, destek programları çerçevesinde AB, Ürdün'e 100 milyon avro, Tunus'a 150 milyon avroluk kredi dilimlerini serbest bıraktı.

Krediler, söz konusu ülkelerin ekonomik istikrarına ve dış finansman açıklarının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa kredi Tunus Ürdün

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